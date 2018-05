MH17 : l'avion de la Malaysia Airlines a bien été abattu par un missile russe

Le vol MH17 avait été abattu au-dessus de l'Ukraine en 2014. Aucun des 283 passagers et des 15 membres d'équipage n'avait survécu au crash de l'appareil dans la région de Donetsk à l'est de l'Ukraine. La Russie, qui soutient les rebelles séparatistes de l'est de l'Ukraine, a démenti tout rôle dans le crash du vol MH-17.