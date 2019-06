MH17 : quatre suspects vont être jugés après le crash du MH17 de la Malaysian Airlines

Six ans après, les familles des victimes vont enfin pouvoir faire face aux présumés coupables de la mort de leurs proches. Selon une information de l'AFP, quatre personnes, 3 Russes et un Ukrainien, vont être jugées devant un tribunal néerlandais en mars 2020 dans l'affaire du crash de l'avion MH17 de la Malaysian Airlines. Les enquêteurs ont identifié comme suspects les Russes Sergueï Doubinski, Igor Girkine et Oleg Poulatov ainsi que l'Ukrainien Leonid Karchenko. Tous les quatre sont poursuivis pour meurtre par le parquet néerlandais.





Survenu au dessus de l'Ukraine, le 17 juillet 2014, ce drame avait fait 298 victimes. Les passagers provenaient en majorité des Pays-Bas.