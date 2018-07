Migrants aux Etats-Unis : l'administration Trump utilise des tests ADN pour réunir les enfants séparés de leurs parents

C’est une nouvelle controverse dans un climat déjà tendu. L’administration Trump a admis ce jeudi qu’elle utilisait des tests ADN pour réunir jusqu’à 3.000 mineurs migrants séparés de leurs parents sans-papiers. La pratique de ces tests ADN avait été dénoncée par les associations de défense des migrants, et a donc été confirmée par Alex Azar, le ministre de la Santé, lors d’une conférence téléphonique. "Nous conduisons des tests ADN pour confirmer les liens de parenté rapidement et rigoureusement", a-t-il indiqué.





Le gouvernement doit en effet faire face à l'affaire de ces séparations de parents et d’enfants ordonnées au nom d'une politique de "tolérance zéro" sur l'immigration. La médiatisation de ces tout-petits paniqués, les récits de parents effondrés, sans nouvelles de leurs enfants envoyés à des milliers de kilomètres de leurs centres de rétention, avaient indigné l’opinion publique américaine, ainsi que les milieux politiques et religieux. Face au tollé, Donald Trump a mis fin par décret le 20 juin à ces séparations qui s'étaient multipliées depuis qu'il avait ordonné, début mai, l'arrestation systématique et les poursuites au pénal de tous les clandestins franchissant la frontière.