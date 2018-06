Migrants d'Aquarius : 45 jours de résidence légale en Espagne

Les 630 migrants de l'Aquarius ont pu recevoir les premiers soins médicaux, après une semaine d'errance en Méditerranée. Rappelons-le, ils ont été accueillis à Valence. Et un titre de séjour provisoire de 45 jours leur a été délivré. Alors qui sont ces migrants ? De quels pays viennent-ils ?



