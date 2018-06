Migrants : Emmanuel Macron propose des "centres fermés sur le sol européen"

Après l'arrivée de l'Aquarius à Valence, de nouveaux bateaux transportant de migrants illégaux attendent devant les ports italiens. Le sujet va être abordé par les Européens lors de la réunion de crise, qui se tiendra ce dimanche 24 juin à Bruxelles. Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre espagnol Pedro Sánchez ont proposé des mesures à leurs partenaires. Ils sont favorables à la création de "centres fermés sur le sol européen".



