Migrants : Macron propose la mise en place de "centres fermés sur le sol européen" et des sanctions financières

L'Espagne et la France avancent donc leurs pions en vue de la réunion de crise à Bruxelles sur la question des migrants. Une réunion qui vise à préparer le sommet de Bruxelles des 28 et 29 juin qui sera largement consacré à l'immigration et qui s'annonce tendu. Les pays du groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie), partisans d'une ligne dure sur l'immigration, ont déjà annoncé qu'ils boycotteraient ce mini-sommet.





De son côté, l'Italie a finalement confirmé sa participation mais entend y faire "entendre sa musique", selon son ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Car Rome souhaiterait plutôt discuter de la protection des frontières européennes.