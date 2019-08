Migrants : inquiet des tempêtes à venir, le HCR appelle les pays de l'UE à accueillir l'Open Arms et l'Ocean Viking

Le HCR, l'agence des Nations unies pour les réfugiés, a demandé mardi 13 août aux gouvernements européens de consentir au débarquement des quelque 500 personnes secourues ces derniers jours en Méditerranée, dont 151 à bord de l'Open Arms, le navire humanitaire espagnol qui patiente au large de l'île italienne de Lampedusa.





"Il s'agit d'une course contre le temps", a insisté Vincent Cochetel, envoyé spécial du HCR pour la Méditerranée centrale, en précisant que "des intempéries" sont attendues en mer. Les forces armées maltaises ont pour leur part publié une photographie d'un bateau pneumatique secouru avec un homme mort à bord, tandis qu'un compagnon d'infortune dans un état critique a été acheminé par hélicoptère vers un hôpital.





"La frontière mortifère de la planète est la Méditerranée", a commenté l'ONG espagnole Open Arms à propos du cliché. A bord de l'Ocean Viking, les secouristes interrogées par une journaliste de l'AFP indiquaient mardi en fin de journée se diriger vers le nord pour trouver une position d'attente, tout en continuant à scruter l'horizon à la recherche d'embarcations en détresse.





Le navire humanitaire Ocean Viking a secouru lundi 12 août 105 migrants supplémentaires dans les eaux internationales au large de la Libye, et compte désormais 356 personnes à la recherche d'un port sûr pour débarquer. Dans le même temps, plus de 150 migrants restent bloqués sur le navire espagnol Open Arms au large de l'île italienne de Lampedusa. Certains sont dessus depuis plus de 10 jours. L'opération de sauvetage de ce lundi a été plus compliquée que les précédentes : quand les zodiacs des marins-sauveteurs sont arrivés à sa hauteur, le canot où se trouvaient 105 hommes et adolescents avait commencé à se dégonfler et plus d'une demi-douzaine de personnes sont tombées à l'eau, mais tous sont sains et saufs.