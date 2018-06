Migrants : l'Allemagne face aux défis de l'intégration

Le sommet de Bruxelles intervient alors que la chancelière allemande, elle-même, est en très mauvaise posture dans son pays. En effet, son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, a menacé de fermer les frontières de l'Allemagne et de refouler tous les migrants si aucun accord n'est trouvé à l'occasion du sommet de l'UE. Rappelons qu'il y a trois ans, l'Allemagne a décidé d'accueillir un million de migrants. Alors, que sont-ils devenus ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.