L'Aquarius ira-t-il en Espagne ? "C'est à l'Italie de prendre la décision"

La directrice de SOS Méditerranée, Sophie Beau, s'est également exprimée auprès de l'AFP. La proposition de l'Espagne, que SOS Méditerranée n'avait pas sollicitée, "est encourageante, cela montre qu'il y a des Etats sensibles à l'urgence humanitaire", a-t-elle indiqué, tout en appelant à la prudence quant à cet annonce du gouvernement espagnol.





"Il y a 1300 kilomètres à parcourir", a-t-elle ajouté, précisant que "demain, on n'aura plus de nourriture sauf des biscuits énergétiques". "Concrètement, il faut qu'on puisse débarquer au plus vite", a enfin affirmé Sophie Beau, qui souligne que le droit maritime international prévoit un débarquement "au plus près possible" du lieu où se trouve le bateau, donc en Italie ou à Malte.