Migrants : l'Aquarius navigue vers l'Espagne

Refoulé par Malte et l'Italie, l'Aquarius va finalement pouvoir accoster en Espagne. Ceci dit, le port le plus proche est à plus de 1 500 kilomètres. En outre, tenant compte du sort encore incertain des 629 migrants entassés depuis trois jours sur le bateau en Méditerranée, cette situation d'urgence humanitaire divise l'Europe et embarrasse le gouvernement de notre pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.