Migrants : l'Europe à la recherche d'un compromis

"La France n'a de leçons à recevoir de personne", Emmanuel Macron a donné avec cette phrase le ton en arrivant à Bruxelles, ce dimanche. Le mini-sommet européen a pour objectif de trouver des solutions à la crise migratoire et accessoirement à apaiser les tensions entre le président français et l'Italie. Pendant ce temps, le bateau Lifeline, avec 239 migrants secourus en Méditerranée, attend toujours une décision politique pour pouvoir accoster quelque part.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.