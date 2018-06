Migrants : l'Italie a refoulé le bateau humanitaire Aquarius

Avec 629 personnes, hommes, femmes et enfants à son bord, le navire de l'ONG française SOS-Méditerranée errait entre les côtes africaines, Malte et Italie. En effet, ces deux pays ont refusé d'ouvrir leurs ports à ce bateau de migrants. Face à l'urgence humanitaire, c'est l'Espagne qui s'est proposée d'accueillir ce navire.



