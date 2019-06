Migrants : l'ONU craint que la Méditerranée ne devienne "une mer de sang" par manque de navires de sauvetage

"Si nous n'intervenons pas bientôt, il y aura une mer de sang", a déclaré dimanche une porte-parole du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) des Nations Unies, citée par le journal britannique The Guardian. L'agence internationale estime que le risque de naufrages de migrants en Méditerranée est plus élevé que jamais en raison du manque de navires de sauvetage et du conflit en Libye, qui entraîne une hausse des départs.