Migrants : la Biélorussie menace de couper le gaz à l'Europe, Paris et Berlin pressent Poutine d'agir

La crise entre la Biélorussie et la Pologne prend de l'ampleur. Et inquiète vivement la communauté internationale : du Conseil de sécurité de l'ONU à l'Union européenne, des réunions sont prévues ces prochaines heures. En attendant d'éventuelles sanctions contre Minsk, les protagonistes multiplient les déclarations à l'emporte-pièce.

Premier d'entre eux : le président biélorusse. Alors que le Vieux continent est confronté à une crise énergétique, Alexandre Loukachenko a menacé ce jeudi 11 novembre de suspendre le fonctionnement du gazoduc Yamal-Europe qui traverse la Biélorussie et livre du gaz russe, notamment à l'Allemagne et à la Pologne. "Nous chauffons l'Europe et ils menacent de fermer la frontière. Et qu'est-ce qui se passerait si nous coupions le gaz naturel qui va là-bas ? Je conseillerais donc aux dirigeants polonais, aux Lituaniens et aux autres écervelés de réfléchir avant de parler", a lancé Alexandre Loukachenko.