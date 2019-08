Migrants : la justice italienne autorise l'Open Arms à s'approcher des côtes de Lampedusa

Le navire humanitaire espagnol Open Arms se dirigeait mercredi soir vers Lampedusa avec 147 migrants à bord, après une décision judiciaire qui suspend un décret du ministre Matteo Salvini lui interdisant les eaux territoriales italiennes. L'ONG Proactiva Open Arms a cependant assuré qu'elle n'envisageait pas d'accoster de force, comme l'avait fait le Sea-Watch 3 fin juin. Elle compte dans l'immédiat s'abriter du mauvais temps : l'Open Arms, comme l'Ocean Viking, le navire de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF) qui cherche également un port pour plus de 350 migrants, ont diffusé ce mercredi des vidéos montrant des creux allant jusqu'à 2,5 mètres qui secouent les bateaux et leurs passagers.