Migrants : le Lifeline va finalement accoster à Malte

Il y a eu l'Aquarius, et maintenant le Lifeline, un autre bateau de migrants affrété par une organisation humanitaire qui ne trouvait pas de port d'accueil. Après une semaine en mer et plusieurs jours de blocage, il va finalement accoster dans le port de la Valette, à Malte, ce mercredi 27 juin. On rappelle que le bateau transporte 233 migrants à son bord. Le plus compliqué, ce sera de répartir tous ces demandeurs d'asile entre les pays européens.



