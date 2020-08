Migrants : le Royaume-Uni déplore le nombre record de traversées de la Manche en provenance de la France HANDOUT / SOCIETE NATIONAL DE SAUVETAGE EN MER / AFP

"HONTEUX" - La ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel a dénoncé vendredi le nombre "inacceptable" de migrants arrivant au Royaume-Uni par la Manche. La veille, un nouveau record journalier a été battu avec 235 personnes interceptées entre la France et l'Angleterre, dont de nombreux enfants.

Plus de 1.000 migrants ont atteint le Royaume-Uni à bord de petits bateaux rien que pour le mois de juillet. Un chiffre qui donne le vertige aux autorités britanniques, qui ont dénoncé vendredi par la voix de leur ministre de l'Intérieur le caractère "honteux" et inacceptable" de ces traversées. "Le nombre de traversées de petites embarcations illégales (vers le Royaume-Uni) est effroyable et élevé à un point inacceptable", a ainsi tweeté Priti Patel. D'autant plus inacceptable que cela concerne de nombreux enfants non accompagnés. Selon Roger Gough, chef du Kent County Council (KCC), cité par la BBC, 65 d'entre eux ont été pris en charge en mai, 85 en juin et 70 en juillet.

L'armée appelée en renfort, côté britannique ?

Jeudi 6 août, un nouveau record journalier a été établi avec au moins 235 migrants, à bord de 17 embarcations, interceptés entre la France et l'Angleterre, une semaine seulement après le précédent (202 personnes le 30 juillet). "Ces chiffres sont honteux", a réagi la ministre sur Twitter. "La France et les autres États membres de l'UE sont des pays sûrs. Les vrais réfugiés devraient y demander l'asile, et non pas risquer leur vie et enfreindre la loi en venant au Royaume-Uni. Je travaille à rendre cette route impraticable", a-t-elle ajouté. Selon plusieurs médias britanniques, le gouvernement envisage de faire intervenir l'armée pour gérer l'afflux de migrants. Interrogé à ce sujet vendredi matin sur la chaîne de télévision Sky News, le ministre des Finances Rishi Sunak est resté flou. "Je ne voudrais pas spéculer sur les mesures exactes qui seront mises en place", a-t-il déclaré. Contacté par l'AFP, le ministère de l'Intérieur n'a pas souhaité commenter. Il a en revanche indiqué que le secrétaire d'Etat en charge de l'immigration, Chris Philp, se rendra en France la semaine prochaine, sans donner plus de détails.

Une enquête officielle a été lancée cette semaine par le comité parlementaire en charge de l'Intérieur, afin "d'examiner les raisons derrière l'augmentation du nombre de traversées de migrants, ainsi que les réponses apportées par les autorités britanniques et françaises". "Le ministère de l'Intérieur a perdu le contrôle et toute crédibilité sur cette question, alimentant le chaos, la criminalité et un traumatisme indescriptible pour ceux qui se sentent obligés de faire ces passages dangereux", a pour sa part dénoncé l'ONG "Detention Action" auprès de l'agence britannique PA. "Essayer de rendre cette route 'impraticable' par une application plus stricte de la loi relève d'une démagogie naïve et reviendra plus ou moins la même chose", a ajouté sa directrice Bella Sankey.

