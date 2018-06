Migrants : les autorités libyennes débordées

Un nouveau naufrage a eu lieu en Méditerranée, faisant une centaine de disparus, et les corps de trois bébés ont été repêchés. L'embarcation a manifestement pris feu et a sombré à seulement six kilomètres des côtes libyennes. Par ailleurs, parmi les décisions prises par l'Europe figure celle d'aider la Libye à empêcher les migrants de prendre la mer, mais ce pays est aujourd'hui incapable de remplir cette mission.



