Migrants : les passeurs appellent-ils directement les bateaux des ONG ?

Dans ce même rapport de Frontex, l’agence explique que depuis 2016 les passeurs utilisent des téléphones satellitaires. Les migrants appellent directement le Centre de coordination des opérations de sauvetage en mer italien basé à Rome. Alertés, les garde-côtes italiens doivent alors tout mettre en place pour sauver les migrants en mobilisant soit leur propre flotte soit en demandant, dans de rares cas, l’intervention d’un navire d’une ONG à proximité. A aucun moment Frontex n'évoque des appels téléphoniques échangés directement entre passeurs et l'aide humanitaire.





Christophe Castaner s'appuie peut-être sur des propos tenus par Carmelo Zuccaro, procureur sicilien qui avait affirmé en février 2017 détenir des preuves d'appels téléphoniques entre ONG et passeurs. Toutefois, le procureur a nuancé ses affirmations en mai 2017 devant une commission d'enquête du Sénat. Auditionné par les parlementaires italiens, ce procureur, chargé d'une enquête sur les routes de migrations vers l'Italie, a fait état non plus de preuves, mais de soupçons sur "l'existence de communications radio ou web entre la terre libyenne et les sujets embarqués à bord des navires de secours. À cet égard, la question qui se pose est la suivante: qui appelle les sauveteurs de Libye ?"





Il précise ensuite que seule une investigation plus poussée, notamment avec l'aide des services de renseignements italiens, pourrait lui permettre d'éclairer ses soupçons. Il ne s'agit donc pas d'une affirmation déterminée par une enquête ou condamnée par la justice.





Même affirmation pour Matteo Salvini. Interviewé en janvier 2019, le vice-président du Conseil italien et ministre de l'Intérieur, a affirmé : "Il existe des preuves de contacts téléphoniques entre des personnes à bord de navires d'ONG et des trafiquants sur le terrain," avant de rajouter que "cela concernera l'autorité judiciaire et non le ministre de l'Intérieur." L'intéressé n'a en revanche pas détaillé les "preuves" en question.