Migrants morts noyés à Calais : la guerre des mots entre la France et le Royaume-Uni

Rien ne va plus entre Londres et Paris. La guerre des mots a repris de plus belle ce vendredi, après l'annulation par Gérald Darmanin de son homologue britannique, Priti Patel, à une réunion de crise sur les migrants prévue ce dimanche. En cause : une lettre de Boris Johnson, publiée hier soir sur Twitter, demandant à la France de reprendre les immigrés arrivant en Grande-Bretagne. La proposition n'a guère été appréciée côté français.