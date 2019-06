Migrants : qui est Carola Rackete, la capitaine du Sea-Watch arrêtée après avoir accosté de force à Lampedusa ?

Assurant respecter scrupuleusement le droit maritime, celle qui apparaît désormais comme une héroïne pour les défenseurs des migrants, une "emmerdeuse" pour le ministre italien Matteo Salvini affirme: "Je suis prête à aller en prison pour cela et à me défendre devant les tribunaux s'il le faut parce que ce que nous faisons est juste". Pour elle, c'est une question de principe: "Peu importe comment tu arrives dans une situation de détresse. Les pompiers s'en moquent, les hôpitaux s'en moquent, le droit maritime s'en moque. Si tu as besoin d'être secouru, tout le monde a le devoir de te secourir". Et en mer, "le secours se termine quand les gens se trouvent en lieu sûr".





Pour rappel, mercredi, cette Allemande de 31 ans, aux commandes du navire battant pavillon néerlandais, avait forcé le blocus des eaux territoriales italiennes imposé par le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini (extrême droite). Mais le navire avait dû s'arrêter à un mille en face du petit port de Lampedusa et restait bloqué là depuis.