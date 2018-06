Migrants : quel pays d'Europe accepte le plus de demandes d'asile ?

Dans sa globalité, l'Union européenne se montre de moins en moins généreuse. En 2017, 538 000 demandeurs ont reçu un statut de protection, un chiffre en baisse de 25% par rapport à 2016. La grande partie des réfugiés bénéficiaires proviennent de la Syrie, d'Afghanistan et d'Irak. Mais quel pays d'Europe accorde le plus le statut de réfugié ?



