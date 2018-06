Migrants : un accord de façade à Bruxelles

Ce vendredi 29 juin, les leaders des 28 pays de l'Union européenne ont finalement signé un accord sur la question de l'immigration en Europe. Cet accord mentionne la création de centres contrôlés en Europe pour retenir les migrants et étudier les demandes d'asile. Cependant, qui ouvrira les fameux centres contrôlés sur son territoire ? Comment renforcer les frontières extérieures de l'Europe ?



