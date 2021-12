Migrants : un bébé d'un an, non accompagné, traverse la Méditerranée pour arriver en Italie

Il est arrivé sain et sauf. Au milieu des 70 hommes présents sur un bateau qui a traversé la Méditerranée et accosté sur l'île italienne de Lampedusa, vendredi 17 décembre, se trouvait un enfant d'à peine un an et non accompagné, ont raconté plusieurs médias italiens.

"Il a traversé la Méditerranée avant même d'avoir appris à marcher. Il a bravé les vagues seul", a relaté le quotidien La Repubblica, soulignant que l'enfant est "trop jeune pour révéler son nom et son histoire". D'après le journal, les autres migrants présents sur le bateau ignoraient l'identité de l'enfant, mais ses parents les auraient suppliés de le garder en sécurité pendant la traversée, peut-être parce qu'ils n'avaient pas pu embarquer avec lui.