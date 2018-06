Migrants : une Italie droite dans sa botte

En quelques mois, le nouveau ministre de l'Intérieur et dirigeant du parti de la Ligue du Nord, Matteo Salvini, a réussi à conquérir l'opinion, avec sa croisade anti-migrants. En pleine confrontation avec les chanceliers européens, il a le soutien de la majorité italienne. Sa politique migratoire est approuvée par 72% de ses compatriotes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.