Miguel Diaz-Canel succède à Raul Castro à la tête de Cuba

Après 60 ans de dynastie castriste, un nouveau président a été intrônisé à l'Assemblée nationale cubaine, ce jeudi 19 avril 2018. Raul Castro, le président sortant, et son successeur Miguel Diaz-Canel se sont donné l'accolade sous une salve d'applaudissements des députés. Alors, les Cubains attendent-ils beaucoup du nouvel homme fort du régime ?



