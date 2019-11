Militaires français tués au Mali : la mission Barkhane, "une opération très compliquée"

Cela fait cinq ans que l'armée française a lancé la mission Barkhane pour combattre le terrorisme au Sahel. Ce lundi 25 novembre, treize de ses militaires ont trouvé la mort au Mali dans la collision de deux hélicoptères. La journaliste de TF1 Patricia Allémonière, spécialiste des conflits armés, a expliqué ce mardi sur le plateau du JT de 13 h combien cette opération était "très compliquée".

Et ce "d'autant plus aujourd'hui" : "L'État islamique au Grand Sahara s’est installé dans une zone entre entre trois pays", le Mali, le Niger, et le Burkina Faso, où il est "très facile de se cacher et d’échapper aux surveillances aériennes". Or, de cette région aux trois frontières sont menées des opérations dans d'autres pays, parfois très lointains. "Souvenez-vous de l'enlèvement de deux Français Bénin", rappelle Patricia Allémonière. Les deux otages avaient en effet été libérés en mai dernier au Burkina Faso, lors d'une opération militaire qui avait coûté la vie à deux commandos marine.