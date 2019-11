Militaires français tués au Mali : zoom sur les hélicoptères Tigre et Cougar, les deux appareils entrés en collision

L'accident a été fatal pour treize militaires français. Lundi 25 novembre, une collision entre un Tigre et un Cougar, deux hélicoptères de l'armée française, a entraîné la mort de treize soldats. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame, impliquant deux des appareils parmi les plus utilisés par l'armée de terre.

Sur le site du ministère de la Défense, on peut lire à propos du Tigre qu'il s'agit d'un "hélicoptère de reconnaissance et d’attaque (HRA) bimoteur", "utilisé pour des missions de reconnaissance, d’attaque, de destruction, d’interception, d’escorte ou de recueil, de jour comme de nuit". Développé en coopération avec l'Allemagne, fabriqué par Airbus Helicopters, il est très maniable, rapide, et armé d'un "canon de 30mm (portée 2500m), de roquettes de 68mm (4000m), de missiles Mistral (6000m) ou de missiles Hellfire (8000m en tir collaboratif)". Il a une autonomie de 2h30 à 4 heures en fonction de la configuration choisie.