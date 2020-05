Qui était George Floyd, le "doux géant" dont la mort embrase l'Amérique ?

Un "doux géant". Voici comment était décrit George Floyd par toutes les personnes l’ayant connu de son vivant. Le 25 mai dernier, cet homme de 46 ans, afro-américain, a trouvé la mort, face contre terre, manifestement étouffé par le genou d’un policier, Derek Chauvin, lors d’une interpellation à Minneapolis. Ce dernier a été arrêté vendredi et inculpé d'homicide involontaire. Au total, quatre policiers ont été licenciés. La mort de George Floyd suscite, depuis, un vif émoi dans tout le pays, des manifestations se multipliant dans plusieurs villes, notamment à New York, Washington ou encore Oakland. Partout, les manifestants dénoncent bavures policières sur fond de racisme.

"On s'appelait Twin (ndlr : Jumeau)", a raconté M. Jackson, très ému, dans une vidéo sur Instagram. "Il était en train de changer sa vie", déménageant au Minnesota pour le travail afin de subvenir aux besoins de ses enfants, a-t-il expliqué, avant d’ajouter : "Mon gars faisait tout ce qu'il fallait, et ils me l'ont tué."

Comme l’affirme l’ancienne gloire des parquets, George Floyd était, selon les médias américains, père de deux enfants. Roxie Washington, la mère de sa fille de six ans à Houston, l'a décrit comme un père dévoué : "Parce qu'il était si grand, les gens pensaient qu'il cherchait la bagarre. Mais c'était une personne aimante, et il aimait sa fille" a-t-elle dit, citée par le Houston Chronicle.

Outre ses talents d’athlète, George Floyd a également été un visage du monde de la musique à Houston, faisant partie de la Screwed Up Click, groupe très important de la scène rap de la ville dans les années 1990, lancé par DJ Screw, grande figure du rap du sud des Etats-Unis décédée le 16 novembre 2000, et créateur du "chopped and screwed", un style de rap dans lequel le morceau est "ralenti et haché".