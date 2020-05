Un tweet de Trump signalé par Twitter pour "apologie de la violence"

Rien ne va plus entre le président des Etats-Unis et le réseau social de son affection. Un tweet qu'il a rédigé ce jeudi sur les affrontements de Minneapolis a été signalé vendredi par la plateforme pour "apologie de la violence" : "Ce tweet viole les règles de Twitter sur l'apologie de la violence. Toutefois, Twitter estime qu'il est dans l'intérêt du public que ce tweet reste accessible", a indiqué le réseau social.

"Ces casseurs déshonorent la mémoire de George Floyd, et je ne laisserai pas cela se produire. Je viens de parler au gouverneur Tim Walz et je lui ai dit que l'armée le soutiendrait jusqu'au bout. À la moindre difficulté, nous prendrons le contrôle, mais quand on commence à piller, on commence à tirer. Merci !" a écrit Donald Trump dans un message pouvant être interprété comme une incitation aux forces de l'ordre à faire usage de leurs armes.