Miss America renonce au défilé en maillot de bain

Aux États-Unis, la nouvelle présidente du comité Miss America, Gretchen Carlson, a annoncé ce 5 juin la suppression du fameux défilé en bikini et talons aiguilles pour le prochain concours. "Nous ne sommes plus un concours de beauté, nous sommes une compétition", a-t-elle affirmé. À la place, les candidates vont devoir présenter leurs projets et leurs ambitions pour convaincre les membres du jury. Est-ce que Miss France devrait suivre le pas ?



