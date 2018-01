"Mon bouton nucléaire (...) est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien" : Trump se paie (encore) Kim Jong-Un

La guerre des mots entre Donald Trump et Kim Jong-Un reprend de plus belle. Deux jours après les vœux à la nation nord-coréenne du dictateur, vantant la présence d’un "bouton" atomique en permanence dans son bureau, son homologue américain a répliqué. Son bouton nucléaire à lui ? "Plus gros et plus puissant".





"Le leader nord-coréen Kim Jong-Un vient d'affirmer que le "bouton nucléaire est sur son bureau en permanence" (...) informez-le que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et il fonctionne !", a tweeté mardi soir le président américain, toujours prompt à commenter l'actualité via le réseau social.