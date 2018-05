"Mon but était de rester en vie" : le journaliste russe Arkadi Babtchenko défend la mise en scène de sa mort

Des services russes qui viseraient Arkadi Babtchenko, mais aussi une trentaine d’autres personnes. Le journaliste, qui a quitté la Russie en février 2017, a dénoncé un "harcèlement" après avoir dénoncé le rôle de la Russie dans le conflit dans l'est de l'Ukraine, qui a fait plus de 10.000 morts depuis quatre ans. Il a d’ailleurs assuré jeudi "haïr personnellement" Vladimir Poutine : "Cette personne est responsable de plusieurs guerres et de milliers de morts. J'ai enterré mes proches, mes collègues, mes amis et je suis fatigué de le faire".





En s’exprimant publiquement, Arkadi Babtchenko cherche à atténuer la polémique qui a enflé ces dernières heures. L'ONG Reporters sans frontières (RSF) a condamné une simulation "navrante" et "une nouvelle étape dans la guerre de l'information" entre Kiev et Moscou. "Rien ne justifie de mettre en scène la mort d’un journaliste", a critiqué son secrétaire général, Christophe Deloire. Une autre organisation, la Fédération internationale des journalistes (IFJ), a qualifié l'affaire d'"intolérable et inacceptable", tandis que le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a dénoncé des mesures "extrêmes" à même de "miner la confiance du public" dans les médias.