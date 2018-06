"Mon pote le despote" : qui est Dennis Rodman, l’ex-star de la NBA devenu "l’ami pour la vie" de Kim Jong-un ?

Aux Bulls, il forme alors une triplette mythique avec Michael Jordan et Scottie Pippen, enchaînant trois titres de champion NBA de rang (de 1996 à 1998) et sept titres (!) de meilleur rebondeur de la Ligue. Ses coupes de cheveux toujours plus excentriques crèvent l’écran, son style musclé lui confère le surnom de "Demolition Man", et son souhait de porter le n° 91, alors que la Ligue interdit les numéros supérieurs à 90, lui coûtera aussi cher en amendes que cela fera grimper sa cote de popularité. Cette dernière lui permettra, lors de sa fin de carrière en pente douce, de s’essayer au catch (sous le nom de "Rodzilla") et de faire des apparitions au cinéma, puis dans la téléréalité.