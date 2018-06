Mondial 2018 en Russie : une compétition stratégique pour Vladimir Poutine

Ce Mondial 2018 sera l'occasion pour le président russe de mener une campagne de publicité géante. Ses relations avec l'Occident se sont dégradées depuis l'élimination des athlètes russes en 2014, à Sotchi, pour cause de dopage, suivi de l'empoisonnement présumé d'un espion russe sur le sol anglais. Dans ce contexte international, Vladimir Poutine s'est personnellement impliqué dans cette Coupe du monde pour se rapprocher de certains pays.



