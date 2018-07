Coupe du monde 2018 : la Chine arrête 540 personnes soupçonnées d'organisation de paris illégaux

La police chinoise a arrêté 540 personnes soupçonnées d'avoir organisé des paris en ligne illégaux durant la Coupe du monde de football, a annoncé un média d’Etat. Les personnes arrêtées sont suspectées d'avoir utilisé 70 applications mobiles et sites internet, ainsi que 250 groupes de discussions en ligne, afin d'attirer de nouveaux clients. Quelque 330.000 parieurs étaient impliqués dans ces transactions réalisées via la plateforme, dont le montant global s'élève à plus de 10 milliards de yuans (1,3 milliard d'euros), selon l’agence Chine nouvelle.





La plateforme internet incriminée réalisait la plupart de ses transactions en bitcoin (une monnaie virtuelle) a indiqué le média d’Etat, qui cite les autorités de la province du Guangdong, dans le sud du pays. La police a par ailleurs saisi des serveurs informatiques, des ordinateurs, des téléphones portables et des cartes bancaires.