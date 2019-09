Mondiaux d'athlétisme au Qatar : hécatombe sur le marathon de Doha

JT 20H - Lors des championnats du monde d'athlétisme au Qatar, près de la moitié des marathoniennes ont dû abandonner l'épreuve, en raison de la chaleur étouffante.

Au Qatar, la santé des sportifs est au cœur d'une polémique. L'émirat accueille en ce moment les mondiaux d'athlétisme. Et certains se demandent si ce n'est pas une folie. Parmi les 68 championnes du monde et athlètes haut-niveau à se lancer au départ, 28 ne vont pas réussir à parcourir les 42 km qui les séparent de l'arrivée. Fallait-il maintenir cette course dans un pays aussi chaud la nuit ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.