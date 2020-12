Un troisième mystérieux monolithe de métal découvert, en Californie cette fois

Le mystère des monolithes continue de passionner et d'alimenter les rumeurs les plus folles. Dernière découverte en date deux semaines après celle d’un étrange obélisque de métal dans le désert de l’Utah, depuis démantelé : une nouvelle colonne métallique à trois faces, haute d'un peu plus de trois mètres et large de 45 centimètres, est apparue ce mercredi 2 décembre. Elle se situe au sommet de Pine Mountain, à Atascadero, petite ville qui se trouve entre Los Angeles et San Francisco, en Californie.

Comme le décrit la presse locale, le monolithe en question semble fait "d’acier inoxydable”, comparé à "une hotte d’aspiration au-dessus du fourneau d’une cuisine commerciale”. À la différence du premier monolithe découvert dans le désert de l’Utah, la pièce californienne n’est pas fixée au sol, se révélant "bancale". De quoi susciter l'émerveillement de nombreux randonneurs qui, depuis, prennent le monolithe en photo.