"Monsieur Trump, faites quelque chose !", le cri du cœur de la mère d'une des victimes de la tuerie de Parkland

En larmes et pleine de rage, Lori Alhadeff, mère d’Allyssa, l'une des victimes du tueur présumé Nikolas Cruz, a donc interpellé le président des Etats-Unis. "Comment avons-nous pu laisser un tireur entrer dans l’école de nos enfants ? Comment a-t-il pu passer la sécurité ? Y-a-t-il vraiment un service de sécurité ?", se désole Lori Alhadeff. "Le tireur, un fou furieux, est rentré dans l’école, a cassé la fenêtre de la classe de ma fille et a tiré. Il lui a tiré dessus ! Et il l’a tué !", hurle plein de désespoir la mère de famille. Elle poursuit sa diatribe pleine de tristesse. "Je viens de passer les deux dernières heures à organiser l’enterrement de ma fille et elle n’avait que 14 ans !"





"Président Trump, vous demandez ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez empêcher que ces armes arrivent dans les mains d’enfants ! Que pouvez-vous faire ? Vous pouvez faire beaucoup ! Ce n’est pas juste pour nos familles et pour nos enfants qui vont à l’école et qui meurent !", s’indigne-t-elle.