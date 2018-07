Montréal : ouverture d'un parc d'attractions virtuel

À Montréal, au Canada, un nouveau concept de parc de loisirs a été créé par un éditeur de jeu vidéo français. Les activités proposées sont toutes basées sur l'univers de ses jeux. On ressent les mêmes sensations que dans les parcs d'attractions, à la différence qu'on est installé confortablement dans un fauteuil, un casque de réalité virtuelle devant les yeux. On a donc seulement l'impression d'être dans un grand huit, et ça fonctionne plutôt bien.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.