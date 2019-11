Mormons tués au Mexique : l’enfer vécu par les enfants survivants, cachés dix heures dans les collines

Les Mormons massacrés lundi 4 novembre dans le nord du Mexique ont-ils été les victimes collatérales de la guerre que se livrent les cartels dans la région ? C’est ce qu’a déclaré, deux jours après le drame, le secrétaire mexicain à la Défense Nationale, le général Homero Mendoza, lors d’une conférence de presse. Selon lui, les neuf personnes tuées, trois femmes et six enfants tous issus d'une même famille étendue, se sont retrouvées au milieu d’une fusillade entre le cartel de la Linea et celui de Los Salazar.

Un massacre, et une tragédie traumatisante pour les survivants. D’autant plus que ceux-ci ne sont que des enfants, qui ont dû se cacher pendant des heures.

Les trois femmes tuées, accompagnées de leurs 14 enfants, voyageaient dans trois véhicules lorsque les auteurs de l’attaque les ont bloqués et ont ouvert le feu. A l’intérieur du dernier véhicule, Rhonita Lebaron, 30 ans, et quatre enfants âgés de 8 mois à 12 ans ont tout de suite étaient tués. Les deux autres véhicules ont été attaqués quelques kilomètres plus loin. "Quand les tirs ont cessé, les assaillants sont descendus de la montagne et ont sorti les enfants des voitures, puis ils leur ont dit, en gros, de s’en aller", a raconté à CNN un proche des victimes.

Ce dernier a ajouté que les enfants ont marché 300 mètres, se relayant pour porter l’un d’eux, Cody, âgé de huit ans et blessé à la jambe et la mâchoire, avant de se mettre à couvert. Devin, 13 ans, qui n’avait pas été touché par les balles, les a cachés dans des buissons, puis a marché 23 kilomètres jusqu’à son village pour demander de l’aide, comme le rapporte le Guardian. "Il était affamé et déshydraté après avoir marché pendant des heures", souligne le New York Times.