L'ex-président péruvien Alan Garcia se suicide avant son arrestation

L'ancien président péruvien Alan Garcia s'est suicidé mercredi à Lima, en se tirant une balle dans la tête, juste avant son arrestation dans le cadre du scandale de corruption Odebrecht, a annoncé son avocat Erasmo Reyna. Âgé de 69 ans, l'ex-chef d'Etat (entre 1985 et 1990 puis entre 2006 et 2011) est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital, où il avait été admis plus tôt dans un état "critique".