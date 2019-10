Mort d'al-Baghdadi : la photo dans la "situation room" est-elle une mise en scène ?

Le locataire de la Maison blanche apparaît aux côtés de son vice-président, Mike Pence, du conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien, du Secrétaire à la Défense des États-Unis Mark Esper, du chef d'État-Major des armées des États-Unis Mark A. Milley, et du responsable des opérations de l'État-Major des armées des États-Unis, le général Marcus Evans.

Ce cliché symbolique n'est pas sans rappeler celui pris il y a huit ans, le 1er mai 2011 lors de l'opération militaire qui avait conduit à la mort d'Oussama Ben Laden. A l'époque, c'était le président Barack Obama qui assistait avec son équipe aux avancées des forces spéciales, les yeux rivés sur des écrans.

Autre époque, autre style. Alors que le cliché ci-dessous montre le président en retrait, des responsables aux visages fermés, et en bras de chemise, celui choisi par l'équipe de Donald Trump se veut plus solennel. Ce dernier préside la table de réunion et apparaît est au centre la photo. Tous les protagonistes sont en costume, cravate.