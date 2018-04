Mort d'Alfie Evans : le pape François "profondément touché"

La justice britannique avait rejeté mercredi un dernier recours des parents d'Alfie, Kate James et Tom Evans qui, forts du soutien du pape et du gouvernement italien, demandaient de pouvoir poursuivre le traitement de leur enfant en Italie où des hôpitaux avait proposé de l'accueillir. Le pape François s'était personnellement impliqué en faveur du garçonnet, lançant plusieurs appels pour le maintien en vie du bébé et recevant en audience privée Tom Evans.