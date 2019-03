Mort d'Emiliano Sala : daltonien, le pilote de l'avion n'était "pas habilité à voler la nuit"

Le mois dernier, l'AAIB avait établi que l'avion qui transportait Emiliano Sala n'était pas autorisé à effectuer des vols commerciaux. Les enquêteurs avaient précisé que David Ibbotson avait déjà transporté d'autres passagers sur la base d'un "partage des coûts", autorisée par la réglementation.





Après avoir signé à Cardiff, Emiliano Sala était reparti à Nantes le 19 janvier faire ses adieux à ses anciens coéquipiers du FC Nantes et récupérer des affaires avant de repartir deux jours plus tard vers la capitale galloise à bord d'un petit monomoteur. L'engin s'est abîmé dans la Manche le 21 janvier, avant d'être localisé par 67 mètres de fond, et récupéré près de quinze jours plus tard. Seul le corps du footballeur a pu être récupéré à ce jour.