Mort de "Captain" Tom Moore, vétéran de la Seconde guerre mondiale et héros de la crise du Covid

Au bout de six jours, la cagnotte en ligne affiche plus de 5 millions de livres. Deux mois plus tard, elle dépassera allègrement les 20 millions, pour afficher la somme astronomique de 37 millions de livres ce 2 février. Au-delà du succès financier, l'initiative lui vaudra un anoblissement de la reine Elizabeth II, mais aussi l'attention des plus grands médias du pays, qui diffuseront ses derniers mètres sur leurs antennes. Autant d'images qui feront le tour de la planète, y compris de l'autre côté de la Manche. Le jour de son centième anniversaire, il recevra pas moins de 140.000 cartes de vœux.

Outre ses multiples allers-retours, Tom Moore s'est aussi essayé à la musique, avec un succès comparable. Sa reprise de You'll Never Walk Alone, hymne des supporters de Liverpool, en compagnie de l'acteur et chanteur Michael Ball, toujours pour renflouer les finances de la NHS (National Health Service), caracolera en tête des classements britanniques du hit-parade, faisant de lui le plus âgé des meilleurs vendeurs de disque.

Son décès, après "la plus grande année de sa vie", disent ses filles, a suscité une cascade de réactions. Celle, dans un message privé, de la reine Elizabeth II, mais aussi de Boris Johnson, Premier ministre britannique qui a salué sa mémoire, "une lueur d'espoir pour le monde".

Le service de santé britannique n'a pas oublié l'engagement du centenaire à ses côtés : "Merci pour tout, Sir Tom".