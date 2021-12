Mort de Desmond Tutu : en France et dans le monde, pluie d'hommages à "un inlassable militant de la paix"

POSTÉRITÉ - Desmond Tutu, figure de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et prix Nobel de la paix en 1984, est décédé dimanche à l'âge de 90 ans. Une disparition qui suscite des réactions émues à travers le monde entier.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa aura été le premier à saluer la mémoire de l'archevêque anglican Desmond Tutu, icône de la lutte contre l'apartheid et prix Nobel de la paix en 1984. Le chef d'État a exprimé "au nom de tous les Sud-Africains, sa profonde tristesse" suite au décès à 90 ans de cet homme emblématique, devenu au fil de l'histoire une figure nationale. Un hommage qui en a appelé de nombreux autres dans les heures qui ont suivi, à travers tous les continents. Jusqu'à celui de Barack Obama : l'ancien président américain a mis en avant "un mentor, un ami et une boussole morale" pour lui "et pour tant d'autres". Un "esprit universel" également "ancré dans la lutte pour la libération et la justice dans son propre pays, mais également préoccupé par l'injustice partout".

"Une trace indélébile dans l'histoire de l'humanité"

Plusieurs membres du gouvernement se sont émus, ce dimanche, de la disparition de Desmond Tutu. Ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, Élisabeth Moreno a salué un "inlassable militant de la paix et de la liberté", qui "laissera une trace indélébile dans l'histoire de l'humanité". Le secrétaire d’État aux Affaires européennes Clément Beaune, quant à lui, a évoqué "une conscience qui s’en va et nous éclaire". Son combat "demeure", a tweeté la secrétaire d’État à la Biodiversité Bérangère Abba, "loin du flot quotidien des polémiques futiles, comme le seul à faire sens : défendre l’autre, l’égalité, la liberté". Emmanuel Macron, à la mi-journée, a de son côté exprimé son respect pour Desmond Tutu, qui "consacra sa vie aux droits de l’Homme et à l’égalité des peuples". Le président de la République, rappelant son prix Nobel de la Paix obtenu en 1984, a aussi tenu à souligner "son combat pour la fin de l'apartheid et la réconciliation sud-africaine".

À gauche, les réactions ne se sont pas fait attendre, Martine Aubry rendant hommage à un "infatigable combattant contre l’apartheid et toutes les formes de ségrégation raciale". "Cher Desmond Tutu, vous faites partie des figures qui ont forgé mon engagement politique. Je vous lisais, vous guettais, vous admirais tellement. Merci", a réagi dans la matinée l'écologiste Sandrine Rousseau. Le communiste Fabien Roussel a pour sa part salué un homme qui "n’a cessé de lutter, tout au long de sa vie, en Afrique et à travers le monde, pour les droits humains, pour l’émancipation des individus et des peuples et pour le climat".

Pour la députée européenne Agir et ancienne maire de Strasbourg Fabienne Keller, Desmond Tutu "a marqué toute une génération par son engagement inlassable pour l’égalité et le respect de l’autre". Hommage aussi de Robert Ménard, le maire de Béziers évoquant "un homme au courage impressionnant", qui "n'a jamais courbé l'échine même au pire de la répression".

Salué par le Dalai Lama, Boris Johnson ou Richard Branson

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a réagi ce dimanche au décès de Desmond Tutu, se disant "profondément attristé" par la mort de l'archevêque sud-africain. Il a mis en avant son "leadership intellectuel" et sa "bonne humeur irrépressible", sans oublier son rôle prépondérant dans "la création d'une nouvelle Afrique du Sud". En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a évoqué "un guide pour d'innombrables personnes dans le monde", dont le combat "pour la dignité humaine et l'égalité" vont demeurer "à jamais dans les mémoires". Le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont a mis en avant la parole de Desmond Tutu, "plus puissante que les armes". Une source d'inspiration qui "a ouvert des chemins qui semblaient impossibles à suivre" et "donné de l'espoir à des millions de personnes dans les ténèbres". Signe de l'universalité incarnée par Desmond Tutu, les hommages ont dépassé le champ politique. Le milliardaire britannique Richard Branson, ancien patron de Virgin, a ainsi estimé que le monde avait "perdu un géant". Un terme également choisi par Bobi Wine, leader de l'opposition en Ouganda, pour qui "un géant est tombé". Enfin, le Dalaï Lama, qui a rencontré Desmond Tutu à plusieurs reprises, a partagé son émotion. L'archevêque, a-t-il assuré, "s'est entièrement consacré au service de ses frères et sœurs et pour la défense du bien commun. Il était un véritable humanitaire et un promoteur engagé des droits de l'homme". Avec son décès, a-t-il ajouté, "nous avons perdu un grand homme, qui a vécu une vie vraiment significative. Il était dévoué au service des autres, en particulier des plus démunis."

