Mort de Desmond Tutu : un maître des bons mots et formules choc en 10 citations fortes

Un homme de foi et de convictions, mais également de mots. L'archevêque anglican Desmond Tutu, décédé ce dimanche 26 décembre à l’âge de 90 ans, n’était pas seulement célèbre pour son combat contre l’apartheid en Afrique du Sud aux côtés de Nelson Mandela : il maniait aussi bien l'humour que la colère pour faire passer ses valeurs et ses indignations.

"Soyez gentils avec les Blancs, ils ont besoin de vous pour redécouvrir leur humanité."

(En octobre 1984, aux pires heures de l'apartheid)

"C'est l'histoire d'un Zambien et d'un Sud-Africain qui discutent. Le Zambien vante son ministre de la Marine. Le Sud-Africain demande : 'Mais, vous n'avez pas de marine, pas d'accès à la mer, comment pouvez-vous avoir un ministère de la Marine ?' Et le Zambien de rétorquer : 'Et vous, en Afrique du Sud, vous avez bien un ministère de la Justice, non ?'"

(Discours d'attribution du prix Nobel de la paix, le 11 décembre 1984)

"Pour l'amour de Dieu, est-ce qu'ils vont entendre, est-ce que les Blancs vont entendre ce que nous essayons de dire ? S'il vous plaît, la seule chose que nous vous demandons, c'est de reconnaître que nous sommes humains, nous aussi. Quand vous nous écorchez, nous saignons, quand vous nous chatouillez, nous rions."

(Discours demandant des sanctions contre l'Afrique du Sud, en janvier 1985)

"Votre président est un désastre en ce qui concerne les Noirs. Je suis très fâché. L'Occident peut aller au diable. Les syndicats noirs appellent à des sanctions. Plus de 70% de notre peuple, comme le montrent deux sondages, veulent des sanctions. Mais non, le président Reagan sait mieux que tout le monde. Nous allons souffrir. Il est là, comme le grand chef blanc à l'ancienne, à nous dire que nous, les Noirs, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. L'homme blanc sait."

(Entretien à la presse américaine après le refus de Ronald Reagan de sanctionner le régime de l'apartheid, en juillet 1986)