Mort de George Floyd : d'où vient et que signifie le "Take a knee" des manifestants ?

C'est un geste qui met Donald Trump hors de lui. Poser un genou à terre pour se révolter en silence. Cette posture, tout sauf anodine, est reprise en chœur par les manifestants pour protester contre les brutalités policières et le racisme enraciné dans la société, après la mort de George Floyd, un Noir américain de 46 ans mort asphyxié le lundi 25 mai après qu'un policier blanc l'a asphyxié lors de son arrestation à Minneapolis. De Philadelphie à Seattle, en passant par New York et évidemment Minneapolis, point de départ de la contestation, les manifestants mettent un genou à terre pour témoigner leur soutien à la cause défendue.

Ce symbole de ralliement trouve son origine à l'été 2016. Colin Kaepernick, ancien quarterback des San Francisco 49ers, en est l'instigateur. Marqué par les meurtres de plusieurs hommes noirs abattus par des policiers blancs, il s'agenouille pendant l'hymne national, affront dans un pays qui vénère ses symboles nationaux, pour dénoncer les violences policières et l'acquittement systématique des officiers mis en cause dans ces bavures, à l'image des policiers de Baltimore impliqués dans la mort de Freddie Gray en 2015. "Je ne vais pas me lever pour démontrer ma fierté envers le drapeau d'un pays qui opprime les Noirs et les personnes de couleur", explique-t-il alors. "Pour moi, cela va au-delà du football et ça serait égoïste de ma part de détourner le regard. Il y a des cadavres dans les rues et des gens qui prennent des congés payés et s'en sortent après avoir tué."