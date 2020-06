Mort de George Floyd : de Washington à Sydney, la colère emplit les rues

Ce samedi, presque deux semaines après la mort de George Floyd lors d'une interpellation à Minneapolis, des milliers de manifestants ont convergé vers le centre de Washington pour protester contre le racisme et les brutalités policières. Ces derniers se sont massés dans les rues menant à la Maison Blanche, où un gigantesque "Black Lives Matter" a été peint vendredi, mais aussi aux abords du Lincoln Memorial.

Selon des journalistes de l'AFP, une large partie du centre-ville était bouclée. Sur l'imposant grillage dressé devant la résidence de Donald Trump ont été accrochées des affiches avec les visages de George Floyd, Michael Brown, Trayvon Martin, Breonna Taylor, des Afro-américains tous morts aux mains de la police américaine ces dernières années.

Devant la Maison Blanche, les manifestants ont scandé "No Justice, No Peace, No racist Police" (ndlr : pas de justice, pas de paix, pas de police raciste) alors que des dizaines de milliers de personnes sont attendues tout au long de la journée dans la capitale. Dans le reste du pays, les rassemblements se sont également multipliés, notamment à New York, Philadelphie, ou Minneapolis, où George Floyd est mort et où ont débuté les émeutes.